ভিয়েতনামের বিপক্ষে আজ মাঠে নামছে বাংলাদেশ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবল দল আজ মাঠে নামছে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে। ভিয়েতনামের ফু থু প্রদেশের ভিয়েত ট্রি স্টেডিয়ামে গ্রুপ–সি’র প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভিয়েতনামের মুখোমুখি হবে লাল-সবুজের তরুণরা।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে ম্যাচটি।
বাছাইপর্বের প্রস্তুতি নিতে গত মাসে বাংলাদেশ দলকে বাহরাইন সফরে পাঠিয়েছিল বাফুফে। সেখানে শক্তিশালী বাহরাইনের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেললেও জয় পায়নি বাংলাদেশ। প্রথমটিতে ১-০ এবং পরেরটিতে ৪-২ গোলে হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

এখন পর্যন্ত কোনোবারই এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিতে পারেনি বাংলাদেশ। তবু ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন নিয়েই এবার ভিয়েতনামে খেলতে নামছে দলটি।

গ্রুপ-সি তে বাংলাদেশ খেলবে তিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্বাগতিক ভিয়েতনাম, ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুর। ভিয়েতনামের বিপক্ষে লড়াই শেষে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে লাল-সবুজ।

মোট ৪৪টি দেশকে ১১টি গ্রুপে ভাগ করে আয়োজন করা হয়েছে এই বাছাইপর্ব। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দল এবং সেরা চার রানার্সআপ আগামী বছরের জানুয়ারিতে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য মূলপর্বে খেলার সুযোগ পাবে। আয়োজক দেশ সৌদি আরবও সরাসরি চূড়ান্ত পর্বে থাকবে।

