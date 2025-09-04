বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার (৪ সেপ্টেম্বর)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
মুদ্রার নাম বাংলাদেশি টাকা
ইউএস ডলার ১২১ টাকা ৬৪ পয়সা
ইউরো ১৪৩ টাকা ৮৩ পয়সা
পাউন্ড ১৬৩ টাকা ৮৪ পয়সা
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত ২৮ টাকা ৭২ পয়সা
সৌদি রিয়াল ৩২ টাকা ৪৫ পয়সা
কুয়েতি দিনার ৩৯৮ টাকা
কানাডিয়ান ডলার ৯১ টাকা ৩০ পয়সা
ভারতীয় রুপি ১ টাকা ৩৬ পয়সা
*যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।