মেসির জোড়া গোলে ভেনেজুয়েলাকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা

এস্তাদিও মনুমেন্তালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ভেনিজুয়েলার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। নিজেদের ঘরের মাঠে এটাই হয়তো আর্জেন্টাইন জাদুকরের শেষ বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ।
এই ম্যাচ গিয়েছিল সকলের বাড়তি আগ্রহ। মাঠে নামার পর জোড়া গোল করে দিনটি রাঙিয়ে নিলেন লিওনেল মেসি। ম্যাচে আর্জেন্টিনা জয় পায় ৩-০ ব্যবধানে। দলের হয়ে আরেকটি গোল করেন লাউতারো মার্টিনেজ।
শুরুর থেকেই বল দখল ও আক্রমণে আধিপত্য দেখায় স্কালোনির শিষ্যরা। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের নিখুঁত অ্যাসিস্টে চিপ শটে গোল করে লিড এনে দেন মেসি। বিরতির পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ৬০ মিনিটে মেসির শট ঠেকালেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি ভেনেজুয়েলা। বদলি নেমেই নিকো গঞ্জালেসের ক্রসে হেড করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লাউতারো মার্টিনেজ।
চার মিনিট বাদে ফের আলোচনায় মেসি। থিয়েগো আলমাদার পাস পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ফিনিশিং করে ম্যাচের দ্বিতীয় ও ক্যারিয়ারের ১১৪তম আন্তর্জাতিক গোল তুলে নেন আর্জেন্টিনার সর্বকালের সেরা গোলদাতা। শেষ মুহূর্তে হ্যাটট্রিকও পেতে পারতেন তিনি, তবে অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়।
পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনার দাপট ছিল স্পষ্ট ৭৭ শতাংশ বল দখল, ১৭ শটের ৯টি লক্ষ্যে। বিপরীতে ভেনেজুয়েলা একটিও শট নিতে পারেনি পোস্টমুখে। সমর্থকদের হাততালি ও উল্লাসে ম্যাচ শেষে ভক্তদের দিকে হাত নাড়িয়ে সাড়া দেন মেসি।