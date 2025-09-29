যশোরের সাংবাদিক মনির বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

যশোরের শার্শার সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনির বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা, হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। লোকসমাজের মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের উদ্যোগে আজ সোমবার সকাল ১১টায় প্রেসক্লাব যশোরের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের সদস্য ছাড়াও সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোর, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্যসহ যশোরে কর্মরত শতাধিক সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধন থেকে জানানো হয়, সাংবাদিক মনিরুজ্জামান মনি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা করছেন। তিনি যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজ ও জাতীয় দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় শার্শা উপজেলা প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত আছেন।

একটি চক্র তার সুনাম নষ্ট করতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর এক স্কুল ছাত্রকে নির্যাতনের অভিযোগে তার পরিবারকে দিয়ে মিথ্যা, হয়রানি ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ কোন প্রকার তদন্ত ছাড়া মামলা গ্রহণ ও সাংবাদিক মনিরুজ্জামানকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। এমনকি পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে ভাংচুর চালিয়েছে। এ ঘটনায় সাংবাদিক সমাজ ক্ষুব্ধ। অবিলম্বে সাংবাদিক মনির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও তার নিঃস্বার্থ মুক্তির দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন, দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবীর নান্টু, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান,জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দিনু, সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মজনুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মল্লিক বক্তব্য রাখেন।

