প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জনমনে প্রশ্ন তুলেছে: রিজভী

নিউইয়র্কে একটি গণমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, তার বক্তব্য নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে।

বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার প্রাঙ্গণে মাছের পোনা ছাড়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে জেটিওর সাংবাদিক মেহেদী হাসানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এমন মানুষও রয়েছেন, যারা বলছেন আপনি ৫ বছর থাকুন, ১০ বছর থাকুন, ৫০ বছর থাকুন। সুতরাং, মানুষ নানা ধরনের কথাই বলে। তারা বলে নির্বাচনের দরকার কী? কার নির্বাচন দরকার?’

প্রসঙ্গটি টেনে রিজভী বলেন, ‘তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) বলেছেন, অনেকে তাকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে আসলে তিনি কী বার্তা দিচ্ছেন, সেটিই এখন জনমনে সংশয় তৈরি করেছে। ’

প্রধান উপদেষ্টা কতদিন ক্ষমতায় থাকবেন তা জনগণের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করবে জানিয়ে রিজভী বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল, সেই সময়েই তিনি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। অথচ এখন ক্ষমতায় থাকার বিষয়ে দেওয়া বক্তব্য মানুষের মধ্যে আরও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে। ’

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনা করে রিজভী বলেন, ‘দেশের ব্যাংকগুলো খালি হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম প্রধান উপদেষ্টার দেশ-বিদেশে নানা যোগাযোগ রয়েছে, সেখান থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা আসবে। কিন্তু গত এক বছরে কোনো ঋণ বা সহায়তা আসেনি। ফলে ব্যাংকগুলো কার্যত শূন্য হয়ে পড়েছে। ’

চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিএনপির কেউ যদি এমন কাজে জড়ায়, তারেক রহমানের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার করা হচ্ছে। তবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের দায়িত্ব, সেটি সরকার করতে পারছে না। ’

বিএনপির এ নেতা আরও বলেন, ‘বাংলাদেশবিরোধী একটি শক্তি ও ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে। না হলে পাহাড়ে এই অনিশ্চয়তা কেন দেখা দিচ্ছে?’

জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, ‘অনেকেই জামায়াতকে ছায়া সরকার বলে উল্লেখ করছে। তবে বিএনপির লক্ষ্য দেশকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে নেওয়া। শিক্ষাক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যখাতসহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যোগ্য ব্যক্তিদের রাখতে চায় বিএনপি, শুধু ছায়া সরকারের লোকজন নয়। ’

কিছু ইসলামী দল জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘কিন্তু জনগণ কোনো পিআর চায় না। তারা তাদের ভোট দিয়ে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, প্রচলিত নিয়ম। ’

রিজভী জানান, বিএনপি শুধু রাজনীতি বা নির্বাচন নিয়েই নয়, সামাজিক ও পরিবেশগত কাজেও সম্পৃক্ত। তারেক রহমানের নির্দেশে মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দলসহ বিভিন্ন সংগঠন মাঠপর্যায়ে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে লেকে মাছের পোনা ছাড়া হয়।

দেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই বলেও জানান বিএনপির এই নেতা।

