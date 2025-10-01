চৌগাছা পৌরসভায় ৮ টি শারদীয় দূর্গা মন্ডপে আর্থিক অনুদান দিলেন পৌর মেয়র প্রার্থী চঞ্চল

শ্যামল দত্ত চৌগাছা ( যশোর) প্রতিনিধিঃ যশোরের চৌগাছায় শারদীয় দূর্গাপূজা উপলক্ষে ৮ টি শারদীয় দূর্গা পূজা মন্ডবে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন পৌর মেয়র প্রার্থী আব্দুল হালিম চঞ্চল।বুধবার (১ অক্টোবর) বিকাল ৫ টায় পৌরসভার শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের মন্দির দূর্গাপূজা মন্ডব, শ্রী শ্রী রাজেশ্বরী দূর্গা পূজা মন্ডব,আদীবাসীপাড়া শ্রী শ্রী দূর্গা পূজা মন্ডব, ইছাপুর দাসপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা পূজা মন্ডব, নিরিবিলি পাড়া শ্রী শ্রী দূর্গা পূজা মন্ডব,কংশারীপুর দূর্গাপূজা মন্ডব, কালীতলা শ্রী শ্রী দূর্গা পূজা মন্ডব।
পৌরসভা দূর্গা পূজা মন্ডব পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ বলাই চন্দ্র পাল, পৌর বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, পৌর বিএনপির ধর্ম বিষয় সম্পাদক আব্দুল আলম, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী অধ্যাপক নাসির উদ্দীন, পৌর যুবদলের আহবায়ক সালাউদ্দিন, পৌর যুবদল জসিম উদ্দিন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, পৌর ছ্ত্রদলের আহবায়ক হাকিম রেজা, ছাত্রদলের নেতা সরওয়ার হোসেন মামুন পৌর বিএনপির ৭ নং সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনির, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক অনন্ত সরকার, শ্রী শ্রী রাধকৃষ্ণে মন্দির হালদার পাড়া দূর্গা পূজা মন্ডব কমিটির সভাপতি পবিত্র কুমার সিংহ, সাধারণ সম্পাদক তুষার বিশ্বাস প্রমুখ।