ভারত বাংলাদেশের পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের অর্থ এবং অস্ত্র সরবরাহ করছে-রাশেদ খান

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি-: ভারত দেশের পাহাড়ি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে অর্থ এবং অস্ত্র সরবরাহ করে দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
বুধবার (০১ অক্টোবর) বিকেলে ঝিনাইদহ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
দেশে এখন নির্বাচনের হাওয়া বইছে উল্লেখ করে রাশেদ খান বলেন, ভারত ও আওয়ামী লীগ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বানচাল করার জন্য চক্রান্ত করছে।
রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যে রাশেদ খান বলেন, নতুন নতুন দাবি তুলে আন্দোলনে না গিয়ে গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোকে একসাথে থাকতে হবে।