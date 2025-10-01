আ.লীগের বিষয়ে কোনো ছাড় নয়: সারজিস আলম

আওয়ামী লীগের রাজনীতি এখন নিষিদ্ধ এবং এ বিষয়ে কোনো ছাড় নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সারজিস এ মন্তব্য করেন।
সারজিস আলম বলেন, আন্তর্জাতিক ইমেজ রক্ষার নামে জাতির রক্তের সঙ্গে বেইমানি মেনে নেওয়া হবে না। যারা আবার আওয়ামী লীগকে রাজপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, তারা সরাসরি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে। আওয়ামী লীগের রাজনীতি এখন নিষিদ্ধ এবং দল হিসেবেও তারা নিষিদ্ধ হবে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় নয়।
‘দেশের এত মানুষের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেউ যদি নিজের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে চায়, তাহলে তা জাতি মেনে নেবে না। বাংলাদেশের মানুষ ক্ষমা করতে জানে, কিন্তু ভুলে যায় না। বাংলাদেশের মানুষ তাদের ত্যাগ ও রক্তকে অসম্মান হতে দেবে না। ’
এসময় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সারজিস। তিনি অভিযোগ করেন, এনসিপির পক্ষ থেকে ‘শাপলা’ প্রতীক চাওয়া হলেও কোনো আইনগত বাধা না থাকা সত্ত্বেও কমিশন তা দিচ্ছে না। এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান নির্বাচন কমিশনের আচরণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মত নয়। তারা বিশেষ কোনো চাপ বা ভয়ের কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।
সারজিস আরও বলেন, আমাদের দল নতুন হলেও প্রতীক নিয়ে একটি প্রভাবশালী মহলের অস্বস্তি শুরু হয়েছে। তবে আমরা স্পষ্ট করে জানাতে চাই, এখানে আইনি কোনো জটিলতা নেই। নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ চলতে থাকলে এনসিপি ভবিষ্যতে কমিশনের ওপর অনাস্থা জানাবে।
রাজনৈতিক সহাবস্থানের আহ্বান জানিয়ে এনসিপির এ নেতা বলেন, রাজনীতিতে মতভেদ থাকবে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি সম্মান থাকা জরুরি। আমরা কাউকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে বলছি না, তবে রাজনৈতিক সৌজন্য রক্ষা করা উচিত।
পূজামণ্ডপ পরিদর্শন প্রসঙ্গে সারজিস বলেন, পঞ্চগড়সহ সারা দেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই মিলেমিশে বসবাস করে। গুজব ছড়িয়ে যারা বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।
মন্দির পরিদর্শন শেষে তিনি বিভিন্ন মন্দির কমিটির হাতে উপহারস্বরূপ নগদ অর্থ তুলে দেন। এ সময় এনসিপির আটোয়ারী উপজেলা শাখার নেতা-কর্মী ও স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।