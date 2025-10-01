চৌগাছায় স্বরাষ্ট্র সচিবের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধিঃ যশোরের চৌগাছায় সিনিয়র স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিমুল গণি শেলী শারদীয় দূর্গাপূজার মন্ডব পরিদর্শন করেছেন বুধবার (১ অক্টোবর) বিকাল ৫ টায় কংশারীপুর দূর্গাপূজা মন্ডপ ও কালীতলার দূর্গাপূজা মন্ডপ পরিদর্শনের সময় এক আলোচনা সভায় রতন কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি (শেলী)।

উপজেলা কৃষি অফিসার মুশাব্বির হোসাইনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলাম, জেলা পুলিশ সুপার রওনক জাহান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাসমিন জাহান, থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম ও সাধারণ সম্পাদক ও হাকিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মাসুদুল হাসান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সেলিম রেজা আওলীয়ার , পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ বলাই চন্দ্র পাল ও আইন বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক শ্যামল দত্ত, পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ কুমার রায়, পূজা ফান্ডের আহবায়ক গোবিন্দ রাহা, যশোর সরকারি মহিলা কলেজের সাদেক অধ্যক্ষ প্রফেসর অমল কুমার বিশ্বাস, কংশারীপুর বিশ্বাস বাড়ির শারদীয় দূর্গাপূজা সাধারণ সম্পাদক শ্যামল বিশ্বাস সহ পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

