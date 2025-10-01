বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে লঙ্কানদের পতন, ভারতের দাপুটে সূচনা

গুয়াহাটির মাটিতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর শুরু হলো রঙিন এক লড়াই দিয়ে। ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো মিডল অর্ডারের ভাঙচুরে।
ফলে শেষ হাসি হাসে ভারতই।
লঙ্কান ওপেনার চামারি আথাপাত্তু ৪৭ বলে ৪৩ রানের ঝড় তুললেও, বাকি ব্যাটাররা সঙ্গ দিতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ৪৫.৪ ওভারে থামে লঙ্কানদের ইনিংস; ২১১ রানে গুটিয়ে যায় তারা।
অন্যদিকে ভারতীয় ইনিংসটা ছিল রোমাঞ্চে ভরা। শুরুটা ভালো হলেও একসময় ৪ রানের ব্যবধানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে ভারতীয় ইনিংস। তখনই দলকে উদ্ধার করেন দীপ্তি শর্মা ও আমানজত কৌর। দুজনের অর্ধশতক আর স্নেহা রানার ঝড়ো ২৮ রান দলকে ভরসা জোগায়। এর আগে হারলিন দেওল মাত্র ২ রানের জন্য ফিফটি মিস করেন। ৬৪ বলে ৪৮ রানের লড়াকু ইনিংস উপহার দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৪৭ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৯।
ইনোকা রানাভিরা বল হাতে ছিলেন লঙ্কানদের একমাত্র ভরসা। ৪ উইকেট তুলে নিয়ে একাই লড়েছেন তিনি।
কিন্তু দিনটা পুরোপুরিই দীপ্তির। ব্যাট হাতে ৫৩ বলে ৫৩ রান, বল হাতে ৫৪ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট, ম্যাচসেরা তকমা পেলেন অবধারিতভাবেই। সঙ্গে স্নেহা রানার ২ উইকেট শ্রীলঙ্কার জন্য নিশ্চিত করল হতাশাজনক পরিণতি।
প্রথম ম্যাচে হেরে গেলেও টুর্নামেন্টে টিকে থাকার সুযোগ আছে লঙ্কানদের। ৮ দলের এই প্রতিযোগিতায় সব দল সবার সঙ্গে খেলবে একবার করে। ফলে আরও ৬ ম্যাচ হাতে আছে তাদের সেমিফাইনাল স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার জন্য।