পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের জন্ম

ইতিহাস আজীবন কথা বলে। ইতিহাস মানুষকে ভাবায়, তাড়িত করে।
প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে রূপ নেয় ইতিহাসে। সেসব ঘটনাই ইতিহাসে স্থান পায়, যা কিছু ভালো, যা কিছু প্রথম, যা কিছু মানবসভ্যতার আশীর্বাদ-অভিশাপ।
তাই ইতিহাসের দিনপঞ্জি মানুষের কাছে সব সময় গুরুত্ব বহন করে। এ গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে পাঠকদের জন্য নিয়মিত আয়োজন ‘ইতিহাসের এই দিন’।
২৯ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার। ১৪ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। এক নজরে দেখে নিন ইতিহাসের এ দিনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বিশিষ্টজনের জন্ম-মৃত্যুদিনসহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয়।
ঘটনা
১৮৩১- মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎপ্রবাহ আবিষ্কার করেন।
১৮৪২- নানকিন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অ্যাংলো-চীন যুদ্ধ শেষ হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে হংকং ভূ-খণ্ড ব্রিটেনকে লিজ দেওয়া হয়।
১৯৫৩- সোভিয়েত ইউনিয়ন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।
১৯৫৬- খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ‘ভুখা মিছিল’ হয়।
১৯৯১- সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সংসদ প্রস্তাব গৃহীত হয়।
জন্ম
১৩৮৭- ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম হেনরি।
১৬৩২- প্রভাবশালী ইংরেজ দার্শনিক ছিলেন জন লক।
১৮৬২- বেলজিয়ামের নোবেলজয়ী কবি ও নাট্যকার মরিস মাতেরলিঙ্ক।
১৯০৪- নোবেলজয়ী জার্মান চিকিৎসক ভারনার ফ্রোসমান।
১৯১৫- বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ইনগ্রিদ বার্গমান।
১৯৫৮- মার্কিন কিং অব পপ মাইকেল জ্যাকসন।
জ্যাকসন পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বহুল বিক্রিত অ্যালবামের সংগীতশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত রেকর্ডের মধ্যে জ্যাকসনের গাওয়া যে পাঁচটি সংগীত অ্যালবাম রয়েছে সেগুলো হলো- অব দ্য ওয়াল (১৯৭৯), থ্রিলার (১৯৮২), ব্যাড (১৯৮৭), ডেনজারাস (১৯৯১) এবং হিস্টোরি (১৯৯৫)। সংগীত, নৃত্য এবং ফ্যাশন জগতসহ ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে চার দশকেরও অধিককাল ধরে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন ২০০৯ সালের ২৫ জুন প্রয়াত হওয়া এই পপ সম্রাট।
মৃত্যু
১৯৬০- জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী হাজ্জা মাজালি আততায়ীর হাতে নিহত হন।
১৯৮১- ড. হাসান জামান।
২০০৩- ইরাকের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ বাকের হাকিম নাজাফ শহরে হযরত আলী (আ:) এর মাজার প্রাঙ্গণে জুমার নামাজ শেষে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন।