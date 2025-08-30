বড় জয়ে ঘুরে দাঁড়াল বাংলাদেশ

ভারতের রাজগিরে বসেছে এশিয়া কাপ হকির এবারের আসর। প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।
তবে দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা। চাইনিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, রকিবুল হাসান এবং আশরাফুল ইসলাম। অন্য দুই গোল এসেছে সোহানুর রহমান সবুজ এবং দলের অধিনায়ক রেজাউল বাবুর স্টিক থেকে। এই জয়ে দুই ম্যাচ শেষে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।
ম্যাচের শুরুতেই (৪ মিনিটে) আব্দুল্লাহর গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। ৬ মিনিট পরে গোল শোধ করেন চাইনিজ তাইপের তিসং ইয়ং। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তিসং এর গোলে লিড নেয় চাইনিজ তাইপে। তবে আবারো দলকে সমতায় ফেরায় আবদুল্লাহ। ২-২ সমতায় থেকে হাফ টাইমে যাওয়া বাংলাদেশ শেষ দুই কোয়ার্টারে ঝড় তোলে।
শেষ দুই কোয়ার্টারে বাংলাদেশের সামনে দাড়াতেই পারেনি চাইনিজ টাইপ। তৃতীয় কোয়ার্টারে সবুজের গোলে ব্যবধান ৩-২ করে বাংলাদেশ। এর পর ২ মিনিটে রকিবুলের দুই গোলে লিড আরো বড় করে বাবু – রোমানরা। ৪৫ মিনিটে আশরাফুলের গোলে ৬-২ গোলের লিড নিয়ে তৃতীয় কোয়ার্টার শেষ করে বাংলাদেশ।
শেষ কোয়ার্টারে দলের অধিনায়ক রেজাউল বাবু গোলের খাতা খোলেন। ৫৮ মিনিটে চাইনিজ টাইপের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন আশরাফুল ইসলাম। ৬০ মিনিটে চাইনিজ টাইপের হয়ে সান্ত্বনার গোলে ব্যবধান কমান টিসুং জেন।