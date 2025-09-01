ফেব্রুয়ারি আসতে আসতে দেশের ছাল-চামড়া থাকবে না: কুদ্দুস বয়াতি

নব্বই দশকের জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী কুদ্দুস বয়াতি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। রোববার (৩১ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পোস্টে তিনি এ আশঙ্কার কথা জানান।
ফেসবুকে পোস্টে কুদ্দুস বয়াতি লেখেন, মারামারি, কাটাকাটি দেখে মনে হচ্ছে, ফেব্রুয়ারি আসতে আসতে দেশের ছাল, চামড়া কিছুই থাকবে না।
ইতোমধ্যে তার ওই পোস্ট ২৫ হাজার রিঅ্যাকশন হয়েছে। পোস্টটি ১২০০ জন শেয়ার করেছেন। তাতে ১৮০০ জন মতামত জানিয়েছেন। সেখানে ফারুক ইসলাম নামে একটি আইডি থেকে কমেন্ট করেছে, আমি কিছু বলব না আমার মুখ বন্ধ করে রাখব, যা বলার আপনারা সবাই বলে যান আমি দেখি।
মো. সাজেদুল ইসলাম শুভ নামে একটি আইডি থেকে কমেন্টে করা হয়েছে, ‘হুম্ম ভাই ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন এ আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতা ক্ষমতায় আসবেন। তখন দেশে শান্তি আর শান্তি।