দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার সেরা ১০ উপায়

দাম্পত্য জীবনের সুখী করতে আমরা কত কিছুই না করি। তারপরও প্রায়ই শোনা যায় বিচ্ছেদের কথা। তাই অনেকে মনেই প্রশ্ন জাগে দাম্পত্য জীবন সুখে রাখতে আসলেই কি অনেক টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ির দরকার হয়। তবে কিছু সহজ কৌশল অবলম্বন করলেই সুখী হওয়া যায়।

আসুন জেনে নেই দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার ১০ উপায়

পরস্পরের প্রশংসা করা: সুখী দম্পতিরা জানেন প্রশংসার শক্তি কতখানি। তাই সংসার জীবনে একে অপরের প্রশংসা করুন। তাকে বুঝিয়ে দিন। তিনি আপনার জীবনে কতখানি মূল্যবান।

জড়িয়ে ধরা: প্রতিদিনই ভালোবাসার মানুষকে অনেকক্ষণ শক্ত করে জড়িয়ে ধরুন। ভালোবাসার মানুষকে জড়িয়ে ধরার মধ্য দিয়ে অনেক সমস্যার পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

একসাথে ব্যায়াম করা: সুস্থ শরীরের জন্য নারী,পুরুষ প্রত্যেকের ওয়ার্ক আউট করা উচিত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুজন একসাথে ওয়ার্কআউট করলে  দুজনের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়।

পরস্পর মজা করা: একে অপরের সঙ্গে মজা করুন। খুনসুটি চলতেই পারে। সঙ্গীকে আঘাত না করে বরং হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে সময়কে আরও বেশি আনন্দময় করে গড়ে তুলুন।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা: সঙ্গীকে নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করুন। হতে পারে সেটা একসঙ্গে পথ চলা, বিয়ে করার চিন্তা, সন্তান অথবা কোনো ছুটির দিন সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা।

স্বতঃস্ফূর্ততা: ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে বিরক্তিতে পরিণত করবেন না। সুখী দম্পতিরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝে সুন্দরভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে জানেন।

একে অপরের সঙ্গে স্বস্তি অনুভব করা: সুখী দম্পতিরা সবসময় সুখে দুঃখে পরস্পরের পাশে থাকেন। সঙ্গীকে সহায়তা করতে ও উৎসাহ দিতে প্রয়োজনীয় সমর্থন তারা করেন।

একে অপরের কথা শোনা: সঙ্গীর কথা বলার সময় বাধা না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা এবং পরে নিজের মতামত উপস্থাপন করা সুখী দাম্পত্যের জন্য প্রয়োজন।

মাঝে মধ্যে বাইরে ঘুরতে যাওয়া: যেসব দম্পতি মান সম্পন্ন সময় কাটানোর গুরুত্ব বোঝে তারা মাঝে মধ্যেই সময় বের করে বাইরে বেড়াতে যায়।

স্বাধীনতা দেওয়া: মাঝেমধ্যে সঙ্গীর বন্ধুদের সাথে বের হবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনার সঙ্গীকেও তার বন্ধুদের সাথে নিজের মতো করে সময় কাটাতে দিন।

শেষ দিন পর্যন্ত একসঙ্গে থাকার ইচ্ছা: জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একসঙ্গে থাকার ইচ্ছা এবং একে অপরের মাঝে বন্ধুত্ব রক্ষা করার আগ্রহ সুখী দাম্পত্য তৈরিতে সহায়ক।

