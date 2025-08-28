অনলাইনে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলেও সুযোগ নেই সাকিব-মাশরাফীর

⌚ প্রকাশিত

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। মিরপুর শের-ই বাংলা স্টেডিয়ামে দুপুর তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই ভোটগ্রহণ।

এ সময় জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা সিলেটে থাকবেন। কারণ, সেখানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তবে ঢাকায় এসে ভোট দিবেন তারা। দেশের একটি গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে বর্তমান অ্যাডহক কমিটির এক সদস্য।

তিনি বলেছেন, ক্রিকেটারদের থেকে সময় নিয়েই আমরা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করেছিলাম। সুতরাং তাদের ভোট না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। ৪ তারিখ সকালে সিলেট থেকে ঢাকার ফ্লাইট ধরবেন ক্রিকেটাররা। দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে বিকেল ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে সময়ে জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা ভোটে অংশগ্রহণ করবেন।

বিদেশে থাকা ক্রিকেটারদের ভোট দেওয়া নিয়ে তিনি বলেন, অনেকে কোয়াবের সদস্য যারা দেশে নেই কিংবা ঢাকা থাকবেন না তারা অনলাইনে ভোট দেবে। বিশেষ করে সে সময় ইংল্যান্ডে থাকবে যুবা ক্রিকেটাররা সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের কিছু সদস্য। এ ছাড়া যারা রাজশাহীতে থাকবে এইচপির মধ্যে সদস্য তারাও অনলাইনে ভোট দিতে পারবে।

অনলাইন ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকলেও এবার ভোট দিতে পারবেন না বাংলাদেশ দলের সাবেক দুই অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ও মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা। কারণ, নতুন করে কোয়াবের নির্বাচন করার জন্য যে মেম্বারশিপ দরকার সেটা তারা পূরণ করেননি। গত বছর আওয়ামী সরকারের পর থেকে সাকিব দেশের বাইরে থাকলেও প্রকাশ্যে আসেননি মাশরাফী।

ক্রিকেটারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় দেখভাল করে থাকে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। সংগঠনটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পূর্বের কমিটি স্থগিত রেখে ৫ সদস্যের একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়াবের নির্বাচন।

বর্তমান ১৩ সদস্যের অ্যাড-হক কমিটির মূল দায়িত্ব নির্বাচন আয়োজন করা। আসন্ন নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন ইফতেখার রহমান মিঠু।

 

