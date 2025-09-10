কাতারে ইসরায়েলি বিমান হামলা, যা বললেন তারেক রহমান

কাতারে ইসরায়েলি বিমান হামলার নিন্দা জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, কাতারের জনগণ এবং দেশটির আমির শেখ তামিম আল থানির প্রতি আমরা গভীর সংহতি প্রকাশ করছি।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে তিনি এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন।
আন্তর্জাতিক মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, অবিলম্বে সামরিক হামলার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আদর্শের লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
কাতারে ইসরায়েলের বিমান হামলার একটি ছবি যুক্ত করে ওই পোস্টে তারেক রহমান আরও লেখেন, আমরা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা, জিম্মিদের মুক্তি এবং মানবতার পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের ওউপর গুরুত্বারোপ করছি।
এর আগে, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলের বিমান হামলায় কেঁপে ওঠে কাতার। ইসরায়েলি একটি সূত্র জানিয়েছে, হামাসের শীর্ষ নেতাদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে।
ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারি বলেন, হামাসের রাজনৈতিক শাখার কয়েকজন সদস্যকে লক্ষ্য করে আবাসিক ভবনে হামলা চালানো হয়েছে। এ ধরনের অপরাধমূলক হামলা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির চরম লঙ্ঘন। এটি কাতারের নাগরিক ও বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি।
তিনি আরও বলেন, ইসরায়েলের এই বেপরোয়া আচরণ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। কাতারের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে লক্ষ্য করে চালানো যেকোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কাতার কঠোরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে তদন্ত চলছে এবং বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেলে তা দ্রুত জানানো হবে।