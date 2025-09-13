জাকসু ঘিরে জাবি প্রশাসনের কড়া সমালোচনায় মাসুদ কামাল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ৩৭ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনো ঘোষণা করা হয়নি। আজও চলছে ভোট গণনা। এতে করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ নানা মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে তুমুল সমালোচনা চলছে। এখনো ফল ঘোষণা না আসায় এটিকে জাবি প্রশাসনের ‘ভয়ংকর ব্যর্থতা’ বলে মন্তব্য করেছেন সাংবাদিক মাসুদ কামাল।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক পেজে এক ভিডিওতে এ মন্তব্য করেন তিনি।
ভিডিওতে দেখা যায়, প্রশ্ন রেখে মাসুদ কামাল বলেন, ১১ হাজার ভোট গুনতে কি তিন দিন লাগে? জাকসুর ২৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন মাত্র ১৭৭ জন। আহামরি কোনো প্রার্থীও না যে অনেক প্রার্থী, অনেক ভোট, তাও না।
তাহলে আপনারা পারলেন না কেন? না পারার মূল কারণ হলো— তাদের কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। সবকিছু যান্ত্রিকভাবে আপনি গুনবেন কিন্তু তারও তো একটা সাপোর্টিভ থাকা লাগে। ‘প্ল্যান বি’ থাকা লাগে, যদি কোনো কারণে একটি বন্ধ হয়ে যায়, অন্যটি যেন কাজে লাগে।
তিনি আরও বলেন, আপনাদের কি অলটারনেটিভ প্ল্যান ছিল? কোনো প্ল্যান ছিল না। এ রকম ভয়ংকর ব্যর্থতা আমার জীবনে কখনো দেখিনি।