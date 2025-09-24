যশোরে অটোরিকশা ও ইজিবাইক বন্ধে অভিযান স্থগিতের দাবিতে শ্রমিকদের স্মারকলিপি

যশোর শহরে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা ও ইজিবাইক বন্ধে চলমান অভিযান মানবিক কারণে স্থগিত করার দাবি জানিয়েছে যশোর জেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: ৯৩৯, খুলনা)। এ দাবিতে আজ সংগঠনটির নেতারা মাল্টীয় জেলা প্রশাসক (ডিসি) মহোদয়ের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা ও ইজিবাইক শ্রমজীবী মানুষের আয়ের প্রধান উৎস। হঠাৎ করে এ ধরনের অভিযান চালানো হলে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার জীবিকা হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। সংগঠনের পক্ষ থেকে মানবিক দিক বিবেচনা করে এসব অভিযান স্থগিত রাখার দাবি জানানো হয়।
স্মারকলিপি প্রদানের সময় সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী ও শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চান তারা।