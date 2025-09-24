যশোরে চাঁদার দাবিতে সার্ভেয়ারকে হাতুড়িপেটা, হাসপাতালে ভর্তি

যশোরে চাঁদার দাবিতে মোহাম্মদ জাফর (৩৬) নামে এক পাবলিক সার্ভেয়ারকে (আমিন) হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কোতোয়ালি থানার মুরলী আমতলা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।
আহত জাফর কাজীপাড়া গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় স্থানীয় সাকিব (৩৮), আশিক (২৫), বিল্লাল (২৬)সহ আরও ২-৩ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি তার কাছ থেকে চাঁদা দাবি করে। একপর্যায়ে তারা হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে জাফরকে মারাত্মক জখম করে।
পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সদর হাসপাতালের চিকিৎসাধীন আছেন। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পরিবার।