বেনাপোল পৌর সভার নগর উন্নয়নে উঠান বৈঠক

বেনাপোল প্রতিনিধি: বেনাপোল পৌর সভার দিঘিরপাড়ে নগর উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সহ সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে উঠান বৈঠক হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর)বেলা ৪ টার সময় বেনাপোর পৌরসভার আয়োজনে ৫ নং ওয়ার্ডে উঠান বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
ওই ওয়ার্ড এর নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেনাপোল পৌর সচিব সাইফুল ইসলাম প্রধান সহকারী আব্দুল্øাহ আল মামুন বিল্লাহ রনি, স্যানিটারি ইস্নপেক্টর রাশিদা বেগম ও বেনাপোল পৌর বিএনপির যুবদলের সদস্য সাইফুল ইসলাম আসাদ।
পৌরসভার ৫ নং দিঘিরপাড় ওযার্ড এর নারীদের নিয়ে বৈঠকে রাস্তা ঘাট জন্মনিবন্ধন ভোটার আইডি অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
এ সময় দিঘিরপাড় ওযার্ড এর দীর্ঘ দিনের বর্ষা মৌসুমের জলাবদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরেন বেনাপোল পৌর যুবদলের সদস্য সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন বার বার পৌরসভাকে অবগত করা সত্বেও এখানে পানি নিস্কাশনের কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ওর্যার্ডবাসি সমস্যায় আছে। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা দিনের পর দিন জলাবদ্ধতার কারনে বাড়ি থেকে বের হতে পারে না। এখানে হাটু পানি জমে থাকে।