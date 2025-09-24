আ. লীগের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে গেল: আমীর খসরু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নিউইয়র্কে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের হেনস্তার ঘটনা আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করে দিয়েছে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।
আমীর খসরু বলেন, রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগের এ ধরনের কাজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।
তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। দেশ ধ্বংস করে পালিয়ে গিয়ে, এখন যেগুলো করছে এগুলো আরও ধ্বংসাত্মক। এগুলো তাদের ভবিষ্যতকে আরও অনিশ্চিত করে দিচ্ছে।
এ ঘটনায় দূতাবাসের কোনো গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ঘটনায় দূতাবাসের গোয়েন্দা ব্যর্থতা আছে কি-না সেটি নিশ্চিত নয়। নিরাপত্তা ওই দেশের বিষয়। হয়ত দূতাবাসের ইন্টেলিজেন্স ছিল কিনা আমি জানি না। তাদের জানা উচিত ছিল। এ ঘটনায় তেমন কিছু আসে যায় না। একটা গণতান্ত্রিক দেশে অনেক কিছু হতেই পারে। এটা আমার জন্য এমন বড় কিছু না। গণতান্ত্রিক সব দেশে এগুলো হয়ে থাকে। যার সমর্থন আছে সেও করতে পারে। যার সমর্থন নেই সেও করতে পারে।
এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে দেওয়া বক্তব্যে আমীর খসরু দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেন।
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমসহ পর্ষদের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।