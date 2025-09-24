প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের বৈঠক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে নিউইয়র্ক সফররত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন, দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর, রাজস্ব ও ব্যাংক খাত সংস্কার, চট্টগ্রাম বন্দর পুনরুজ্জীবন, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতি এবং সমগ্র এশিয়াজুড়ে তরুণদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া বিলিয়ন ডলারের সম্পদ পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেন তারা।
অজয় বাঙ্গা, গত ১৪ মাসে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ইউনূসকে প্রশংসা করেন।
এ সময়টাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় সময়গুলোর একটি উল্লেখ করেন অধ্যাপক ইউনূস এবং তিনি বিশ্বব্যাংকের অবিচল সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।
প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ থেকে চুরি হওয়া তহবিল পুনরুদ্ধারে এবং চট্টগ্রাম বন্দর সংস্কার ও আধুনিকায়নে সহায়তা করতে বিশ্বব্যাংককে আহ্বান জানান।
অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আধুনিকায়িত বন্দর লাখো উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে পারে।
তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর হলো আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। আসুন একসঙ্গে উন্নয়ন করি। নেপাল ও ভুটানসহ ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য একটি আধুনিক বন্দর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে।
অজয় বাঙ্গা ব্যাংকিং ও রাজস্ব খাতে দৃঢ় সংস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এগুলো টেকসই ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ভিত্তি গঠনের জন্য অপরিহার্য।