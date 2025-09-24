প্রাথমিকের শিক্ষকদের জন্য জরুরি নির্দেশনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অফলাইনে বদলি-সংযুক্তি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন) মাহফুজা খাতুন স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষকগণের বদলির বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও দপ্তরের কর্মকর্তাগণ টেলিফোন কিংবা সরাসরি সুপারিশ করে থাকেন। তা ছাড়া শিক্ষকগণ বদলির বিষয়ে প্রায়ই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে এসে মহাপরিচালক বরাবর সরাসরি আবেদন করেন।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই ঢাকা আগমন করেন। এতে একদিকে যেমন দাপ্তরিক কাজের বিঘ্ন ঘটে, অন্যদিকে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হচ্ছে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি বছরের ২০ জুলাই থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অফলাইনে বদলি/সংযুক্তি কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে।
এমতাবস্থায় শিক্ষকগণকে সরাসরি আবেদন না করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং নৈমিক্তিক ছুটি প্রদানে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
পত্রের অনুলিপি দেশের সব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা (সব বিভাগ) এবং সব উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।