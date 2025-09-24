যশোরে অমিতের পক্ষ থেকে আরও নয়টি এতিমখানার লিল্লাহ ফান্ডে নগদ অর্থ প্রদান

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের পক্ষ থেকে যশোর সদর উপজেলার নয়টি এতিমখানার লিল্লাহ ফান্ডে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার বিএনপির এই কেন্দ্রীয় নেতার পক্ষে জেলা এবং সদর উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের লিল্লাহ ফান্ডে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

এদিন চাঁচড়া ইউনিয়নের বড় মেঘলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমাখান, আরবপুর ইউনিয়নের খোলাডাঙ্গা হাসানিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, মন্ডলগাতি দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থা ও এতিমখানা, দেয়াড়া ইউনিয়নের তেঘরি দুর্গাপুর আব্দুর রাজ্জাক চিশী আদর্শ শিশু সদন, আলমনগর খাজা গরীবে নেওয়াজ বালিকা সদন ও এতিমখানা, চুড়ামনকাটি ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা খাদেমুল এতিমখানা, হৈবৎপুর দারুল উলুম এমদাদিয়া কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানা, মথুরাপুর জবেদ আলী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় অর্থ প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কাজী আজম, সিরাজুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুরুল হক খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, আশরাফুজ্জামান মিঠু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমির ফয়সাল, সদস্য সচিব রাজিদুর রহমান সাগর প্রমুখ।

