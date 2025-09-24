যশোরে স্কুলছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে একজন আটক

যশোরের শার্শা উপজেলার উলাশী ইউনিয়নের গিলাপোলে এক স্কুলছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে মনিরুল ইসলাম মনি (৫০) নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮ টার দিকে তাকে আটক করা হয়।
ভুক্তভোগীর পরিবার ও মামলার সূত্রে জানা যায়,গত ১১ সেপ্টেম্বর টিফিনের সময়ে উলাশীর গিলাপোলে বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ স্কুলের ৮ম শ্রেণির এক ছাত্রকে পাকাকলা খাওয়ানোর কথা বলে অভিযুক্ত মনিরুল ইসলাম মনি জোর করে মোটরসাইকেলে তুলে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। এরপর তাকে বলাৎকার করেন। এঘটনায় ভুক্তভোগীর মা মোছা: আন্না খাতুন বুধবার সন্ধ্যায় শার্শা থানায় মামলা করেন। এরপর তাকে আটক করে পুলিশ।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম জানান, ভুক্তভোগীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মনিরুল ইসলামে মনিরকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্প্রতিবার তাকে যশোর আদালতে প্রেরণ করা হবে।