যশোরে ৭ দফা দাবিতে জাগপার ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) সাত দফা দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর অংশ হিসেবে যশোরের দড়াটানা ভৈরব চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জাগপার প্রেসিডিয়াম সদস্য, খুলনা বিভাগীয় প্রধান সমন্বয়ক ও যশোর জেলার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নিজামদ্দিন অমিত।জাগপার ৭ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান ও তার আলোকে জাতীয় নির্বাচন। শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা। আওয়ামী আমলে সংঘটিত গণহত্যা, জুলুম-নির্যাতন ও দুর্নীতির বিচার নিশ্চিত করা। ভারতের সঙ্গে আওয়ামী আমলে সম্পাদিত সব গোপন ও অসম চুক্তি প্রকাশ ও বাতিল করা,জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা।

উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন করা, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করে ভারতের প্রভাবমুক্ত জাতীয় নির্বাচন আয়োজন।

বক্তারা বলেন,৭ দফা বাস্তবায়ন ছাড়া দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান।#

