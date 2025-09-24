চৌগাছায় ৪৮ টি মন্ডবে প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ, চলছে রঙ ও সাজসজ্জা

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপূজা উদষাপনের প্রস্তুুতি চলছে।আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ইং তাং রোজ শনিবার পঞ্চমী থেকে শুরু হচ্ছে শারদীয় দূর্গা পূজা হবে। মন্ডব গুলোতে চলছে সাজসজ্জা। প্রতিমা বানানো শিল্পীরা
রাত- দিন পরিশ্রমের মাধ্যমে রং-তুলি অলংকার আর প্রাণ দেওয়ার কাজ। প্রতিমার চোখ আকার সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম ফুটে উঠছে দেবি দূর্গার অপরুপ সৌন্দর্য। আয়াজোকরা জানিয়েছেন দূর্গা পূজার শান্তিপূর্ণ সম্পন্ন করতে মন্ডপ গুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।পাশাপাশি বিদ্যুৎ আলো সাউন্ড সিস্টেম বিভিন্ন প্রস্তুতক গ্রহণ করা হচ্ছে। চৌগাছা ও আশেপাশে এলাকায় পূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বিনীদের মাঝে উৎসাবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। উপজেলার শ্রী শ্রী রাজেশ্বরী দূর্গা মন্দিরের প্রতিমা তৈরি করছে ভাস্কর মিঠুন দাস । তিনি বলেন প্রতিমার মূল কাঠামো ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।এখন শুধু সাজসজ্জা ও চোখ আঁকার কাজ চলছে। আর কিছু কাজ বাকি আছে সেগুলো শেষ হলে প্রতিমা পুরোপুরি প্রস্তুত হবে। উপজেলা পূজা উদযাপন ফান্ডের সভাপতি গোবিন্দ রাহা বলেন উপজেলার ১ টি পৌরসভা সহ ১১ টি ইউনিয়ন মোট ৪৮ দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। পৌরসভায় শারদীয় দূর্গা মন্ডব ৮টি ,
ফুলসার ইউনিয়নে শারদীশ দূর্গা পূজার মন্ডব ৩ টি, পাশাপোল ইউনিয়নে ১ টি,সিংহঝুলী ইউনিয়নে ২ টি,ধুলিয়নী ইউনিয়নে ১ টি,চৌগাছা ইউনিয়নে ৫ টি,জগদীশপুর ইউনিয়নে ৫ টি,পাতিবিলা ইউনিয়নে ৪ টি,হাকিমপুর ইউনিয়নে ৪ টি,স্বরুপদাহ ইউনিয়নে ৮ টি, নারায়নপুর ইউনিয়ন ২ টি,সুখপুকুরিয়া ইউনিয়নে ৫ টি শারদীয় দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলার পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ বলাই চন্দ্র পাল বলেন উপজেকার ৪৮ শারদীয় দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে।
শান্তি ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ থেকে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার তাসমিন জাহান, থানা অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন, আনসার ভিডিপি সদস্য, রাজনৈতিক দল বিএনপির ও জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন সহ অঙ্গসংগঠন সনাতন ধর্মের শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সব সময় পাশে থাকবেন।