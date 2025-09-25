অঘোষিত সেমিতে মুখোমুখি বাংলাদেশ-পাকিস্তান, ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ কে, নিশ্চিত হবে রাতে

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারতের পর শ্রীলংকার কাছেও হারলে বিদায় একরকম নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের। মঙ্গলবার বাঁচা-মরার লড়াইয়ে লংকানদের পাঁচ উইকেটে হারানোর পর পাকিস্তান এখন শিরোপার স্বপ্ন দেখছে। এক জয়েই যেন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটছে সালমান আগার দল।
শ্রীলংকার বিপক্ষে জয়ের নায়ক অলরাউন্ডার হুসেইন তালাত বলেছেন, শিরোপা উঁচিয়ে ধরতে প্রয়োজন আর মাত্র দুটি জয়! পেসার শাহিন আফ্রিদি আরেক কাঠি সরেস। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি!
তালাত, শাহিনরা যখন এসব কথা বলেছেন, তখনো ফাইনাল নিশ্চিত হয়নি কোনো দলের। বুধবার রাতে দুবাইয়ে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ও ভারত। ৪১ রানের জয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ফাইনাল নিশ্চিত ভারতের। ফলে আজকের বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি কার্যত হয়ে উঠেছে সেমিফাইনাল।
ভারতের বিপক্ষে হারলেও ফাইনালের দৌড়ে ভালোভাবে টিকে আছে বাংলাদেশ। কিন্তু পাকিস্তানের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের ব্যাপারে তারা শতভাগ নিশ্চিত। এশিয়া কাপের আগে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের কাছে হারের কথা সম্ভবত ভুলে গেছেন শাহিনরা!
শ্রীলংকার বিপক্ষে বোলিংয়ে দুই উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে অপরাজিত ৩২ রান করে ম্যাচসেরা হওয়া তালাত বলেছেন, ‘ট্রফি থেকে আমরা মাত্র দুটি জয় দূরে। আমাদের বিশ্বাস, ফাইনালে উঠে শিরোপা জিততে পারব আমরা। গত মে মাসে বাংলাদেশ দল যখন পাকিস্তান সফরে আসে, তখন থেকে টানা টি ২০ খেলছি আমরা। আগে দু-একটি ম্যাচ খেলিয়ে অনেক ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া হতো। এখন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আস্থা রাখা হচ্ছে। এজন্য আমরা আগের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী।’
এবারের এশিয়া কাপে এরই মধ্যে দুবার ভারতের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। লড়াই একপেশে হয়ে যাওয়ায় এই ম্যাচকে আর মহারণের মর্যাদা দিতে চান না ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শ্রীলংকার বিপক্ষে তিন উইকেট নেওয়া শাহিন মুখিয়ে আছেন সূর্যকে দাঁতভাঙা জবাব দিতে।
এজন্য বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে তার হুংকার, ‘যে যা বলে বলুক। যখন তারা ফাইনালে উঠবে, দেখে নেব। আমরা এখানে এশিয়া কাপ জিততে এসেছি। ফাইনালে প্রতিপক্ষ যে দলই হোক, তাদের হারিয়ে শিরোপা জিততে প্রস্তুত থাকব আমরা।’
টি-টোয়েন্টিতে দু’দলের সবশেষ ৫ দেখায় ৩টিতে পাকিস্তান ও ২ ম্যাচে জয় আছে বাংলাদেশের। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে হারিয়েছে লিটন দাসের দল।