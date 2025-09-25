শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে সড়ক অবরোধ

অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদ ও জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে আধাবেলা সড়ক অবরোধ চলছে।
পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ডাকা অবরোধের কারণে খাগড়াছড়ির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
বিভিন্ন স্থানে ইট, গাছের গুঁড়ি ফেলে পিকেটিং করার খবর পাওয়া গেছে। সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এ অবরোধ চলবে বেলা ১২টা পর্যন্ত।
এদিকে ইউপিডিএফ-প্রসীত গ্রুপ সমর্থিত তিন পাহাড়ি সংগঠন অবরোধ কর্মসূচিতে সমর্থন জানিয়েছে।
গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা সদরের সিঙ্গিনালা এলাকায় প্রাইভেট পড়া শেষে ফেরার পথে কয়েকজন যুবক কিশোরীকে চেতনানাশক লাগিয়ে অজ্ঞান করে দলবদ্ধ ধর্ষণ করে। পরে খোঁজাখুঁজির পর রাত আনুমানিক ১১টার দিকে একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে তাকে উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এদিকে বুধবার সকালে শায়ন শীল (১৯) নামে অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানান সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা।
এ ঘটনায় ভিকটিমের বাবা বাদী হয়ে সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।