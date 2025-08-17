বাংলাদেশে ‘ধূমকেতু’ মুক্তি দিতে ফারুকীকে অনুরোধ প্রযোজকের

‘ধূমকেতু’ সিনেমাটি এক দশক আগে নিয়ে গেছে দেব-শুভশ্রী ভক্তদের। এ জুটির স্মৃতি জাগানিয়া প্রেম, খুনসুটি দেখতে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা হলে লাইন পড়েছে। এবার ছবিটি বাংলাদেশেও মুক্তি দিতে ইচ্ছুক প্রযোজক রানা সরকার।
সামাজিক মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর কাছে জানিয়েছেন অনুরোধ জানিয়েছেন এ টালিউড প্রযোজক।
নিজের ফেসবুকে রানা সরকার লিখেছেন, ‘বাংলাদেশে ধূমকেতু রিলিজ দিতে আমরা আগ্রহী…। বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ আপনারা আমাদের অনুমতি দিন বাংলাদেশের অগুনতি সিনেমাপ্রেমী মানুষের বাংলা সিনেমার প্রতি ভালোবাসাকে সম্মান জানিয়ে।’
এরপর প্রধান উপদেষ্টা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টার উদ্দেশে লেখেন, ‘মাননীয় বাংলাদেশ সরকার ও মাননীয় উপদেষ্টা মোস্তফা সারওয়ার ফারুকী আমাদের আবেদন মঞ্জুর করুন।’
সবশেষে এ প্রযোজক লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের দেব-শুভশ্রী ফ্যান ও দর্শক বন্ধুদের অনুরোধ করছি আপনারা বাংলাদেশে রিলিজ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করুন।’
১৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে ‘ধূমকেতু’। প্রথম দিন ২৫০টিরও বেশি হাউসফুল শো করেছে। সিনেমাটি প্রথম সপ্তাহে শুধু পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেলেও আগামী ২২ আগস্ট সারা ভারতে মুক্তি পাবে।
মুক্তির আগে ‘ধূমকেতু’ অগ্রিম বুকিংয়ে ঝড় তুলেছিল। আয়েও সে ধারাবাহিকতা রেখেছে। দেব ও শুভশ্রী অভিনীত এই সিনেমাটি মুক্তির দিন দুই কোটি রুপির বেশি আয় করেছে বলে জানিয়েছেন প্রযোজক।
‘ধূমকেতু’ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন রুদ্রাণী ঘোষ, দুলাল রায়, অলকানন্দা রায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।