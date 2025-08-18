পিকআপ-কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৫ জনের

নগরের আকবর শাহ সিটি গেট এলাকায় পিকআপ ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- আকাশ দাস (২৬), অজিত দাস (২৪), রনি দাস (২৫), জুয়েল দাস (১৮) ও মো. সোহাগ (৩২)। সবাই সীতাকুণ্ড এলাকার বাসিন্দা।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ পরিসহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন জানান, পিকআপটি দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে ৩ জনের মৃত্যু হয়, আহত হয় আরও ৫ জন। তাদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে হাসপাতালে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়। তারা সবাই মাছ ব্যবসায়ী, ফিশারি ঘাটে যাচ্ছিলেন মাছ আনার জন্য। পিকআপ ভ্যানটিতে ১০ জন মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন।
আকবর শাহ থানার এসআই মো. সাজ্জাদ বলেন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। লাশ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।