বাংলাদেশসহ ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করেছে যেসব দেশ

জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। যুবাদের বিশ্বকাপে সর্বশেষ কোয়ালিফাই করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৬তম দেশ হিসেবে ৫০ ওভারের ফরম্যাটের টুর্নামেন্টটিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা।
বয়সভিত্তিক এই বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া। পূর্ণ সদস্য দেশ হওয়ায় জিম্বাবুয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জায়গা পেয়েছে, সঙ্গে গত আসরের শীর্ষ দশ দলও সরাসরি খেলবে।
ভারত ও অস্ট্রেলিয়া পূর্ববর্তী আসরের ফাইনালিস্ট। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সরাসরি কোয়ালিফাই করেছে।
বাকি পাঁচটি দেশ এসেছে আঞ্চলিক বাছাইপর্ব জিতে। আফ্রিকা কোয়ালিফায়ারে নামিবিয়াকে হারিয়ে জায়গা নিশ্চিত করেছে তানজানিয়া।
নামিবিয়া আয়োজক দেশ হলেও বাছাইপর্বে ব্যর্থ হওয়ায় এবার বিশ্বকাপ খেলতে পারছে না। কারণ সরাসরি জায়গা মেলে কেবল পূর্ণ সদস্য আয়োজক দেশের।
এশিয়া কোয়ালিফায়ারে সমান পয়েন্টে থাকলেও নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় রানরেটে এগিয়ে থেকে টুর্নামেন্টে জায়গা নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান। পূর্ব এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের টিকিট পেয়েছে জাপান। আর ইউরোপ কোয়ালিফায়ারের শেষ দিনের নাটকীয় লড়াইয়ে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে জায়গা করে নিয়েছে স্কটল্যান্ড।
আমেরিকা অঞ্চলে কানাডা, বারমুডা ও আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র।
মূল টুর্নামেন্টে ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিনটি দল যাবে সুপার সিক্স পর্বে। এরপর সুপার সিক্সে প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে।
ভারত এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল। তাদের শিরোপা পাঁচটি। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার ঝুলিতে আছে চারটি শিরোপা।
এক নজরে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দলগুলো-
বাংলাদেশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে (আয়োজক), আফগানিস্তান, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, তানজানিয়া, স্কটল্যান্ড