মিয়ানমারে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা জান্তা সরকারের

মিয়ানমারের জান্তা সরকার দেশটিতে ২৮ ডিসেম্বর নির্বাচন আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে।

২০২১ সালে রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর এই প্রথম নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিল সেনা সমর্থিত জান্তা সরকার।

ওই দফায় ক্ষমতা দখল করার পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা অং সান সু চিকে কারাগারে পাঠানো হয়।

এর আগে, সেনা সমর্থিত জান্তা সরকার নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা জানালেও মিয়ানমারের বিভিন্ন জায়গায় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর তৎপরতার কারণে নির্বাচনের পরিকল্পনা পেছাতে হয় তাদের।

এর আগে ২০১৫ সালে অং সান সু চি’র নেতৃত্বে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি) পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়। ওই নির্বাচন ছিল ১৯৯০ সালের পর অনুষ্ঠিত হওয়া মিয়ানমারের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন।

