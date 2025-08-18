আমরা এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছি: জাকের

এশিয়া কাপের সবশেষ ১৬টি আসরের মধ্যে তিনবার ফাইনাল খেলেও শিরোপ ঘরে তুলতে পারেনি বাংলাদেশ। আর মাত্র কয়েকদিন পর মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্টটির ১৭তম আসর।  এই আসরের ট্রফি নিয়ে ঘরে ফেরা কথা জানিয়েছেন জাকের আলী।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় দলের ৩ ফরম্যাটের এই ব্যাটার।

জাকের বলেন, এবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ব্যক্তিগতভাবে আমি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই যাচ্ছি। আর ড্রেসিংরুমের সবাই এটা বিশ্বাস করে (এশিয়া কাপ জেতা সম্ভব)। আমাদের এখন যে পরিবেশ আছে…সবাই যেভাবে এফোর্ট দিচ্ছে, আমরা বিশ্বাস করি এবার চ্যাম্পিয়ন হব ইনশাআল্লাহ।

এশিয়া কাপের আগে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজ রয়েছে টাইগারদের। এই সিরিজে অংশ নিতে আগামীকাল (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় সিলেটের বিমান ধরার কথা রয়েছে টাইগারদের।

এ সিরিজ নিয়ে তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে যদি বলি, তাহলে এটা একটা আন্তর্জাতিক সিরিজ। অবশ্যই আমাদের প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য যাওয়া উচিত। দলেরও একইরকম চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।

‘আন্তর্জাতিক ম্যাচ, প্রতিটি ম্যাচে জিততে হবে, একই প্রচেষ্টা দিয়ে খেলতে হবে। হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। আমরা যেভাবে ক্রিকেট খেলি, সেটি যেকোনো দলের বিপক্ষেই হোক, আমরা সমানভাবে চেষ্টা করব।’

এশিয়া কাপকে সামনে রেখে গত কয়েকদিন কঠোর অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল। ১৫ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া স্কিল ট্রেনিংয়ের আগে কয়েকদিন ফিটনেস ট্রেনিং হয়েছে। এবার নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে এশিয়া কাপের মূল প্রস্তুতি সারবে টাইগাররা।

 

