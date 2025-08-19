বিপিএলের ফিক্সিং নিয়ে যা বললেন তামিম

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সবশেষ দুই আসরে ফিক্সিং হয়েছে; সম্প্রতি দেশের একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে ফিক্সিং নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
সেই প্রতিবেদনে কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজির কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আলোচিত এই ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত না জেনে কথা বলতে চান না দেশ সেরা ওপেনার তামিম ইকবাল।
জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ক মনে করেন, পুরো রিপোর্ট বিসিবির কাছ থেকে প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়।
মঙ্গলবার ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জেড ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করার পর গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘আপনারা যেভাবে দেখেছেন, আমিও সেভাবেই দেখেছি। ওই রিপোর্টটা কতটা নির্ভরযোগ্য, সেটাও তো আমরা জানি না। তো যারা দায়িত্বে আছেন, তারা যদি কোনো রিপোর্ট দেন আর ওটা যদি প্রকাশিত হয়, তখন এটা নিয়ে কথা বলা যাবে।’
ফিজিকালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের নিয়ে তামিম বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকজন যারা ক্রিকেট খেলেন, বাংলাদেশ টিমকে প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা সবাই ক্রিকেটার। এখানে কোনো ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড বা ফিজিক্যালি আন-চ্যালেঞ্জড বা মহিলা, আমি এই জিনিসটাকে বিশ্বাস করি না। আমার কাছে মনে হয় যারা দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন তারা ক্রিকেটার এবং তাদের একটাই পরিচয় থাকা উচিত যে তারা ক্রিকেটার।’
জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ক আরও বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় এটা তাদের বোঝা উচিত। এখানে বলার কিছুই নাই। আমরা সবসময় একটা কথা বলি, আমরা সবাই সমান। এটা আমাদের দেশেও বলে, বিদেশেও বলে। যদি আমরা সবাই সমান হয়ে থাকি, তাহলে এখানে ট্যাগ কেন? সো আমার প্রশ্ন তাদের কাছে যে আপনারা যখন বলেন যে সবাই সমান, সমান থাকলে ট্যাগ কেন? তাদেরকে শুধু ক্রিকেটারই বলা উচিত।’