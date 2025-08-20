আফগানিস্তানে বাস-ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৭১

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ হেরাতে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে বাসযাত্রীসহ মোট ৭১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১৭টি শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় হেরাতের গুজারা শহরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে বার্তা সংস্থা এএফপিকে নিশ্চিত করেছেন হেরাত প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ মুত্তাকি।
হেরাত প্রাদেশিক পুলিশের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইউসুফ সাঈদি জানান, বাসটি ইরান থেকে কাবুলের দিকে যাচ্ছিল এবং যাত্রীরা সবাই আফগান নাগরিক ছিলেন। বাসটির বেপরোয়া গতি এবং চালকের অসতর্কতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানান তিনি।
উল্লেখযোগ্য, গত শতকের আশির দশকে আফগানিস্তানে সাবেক সোভিয়েত বাহিনীর সামরিক অভিযানের সময় হাজার হাজার আফগান নাগরিক ইরানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চলতি বছরের শুরুতে ইরান সরকার এসব শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১০ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি আফগান নাগরিক দেশে ফিরে এসেছেন।
মঙ্গলবার দুর্ঘটনার শিকার বাসটির যাত্রীরাও শরণার্থী হিসেবে ইরানে বসবাস করছিলেন এবং সরকারি আদেশের পর তারা আফগানিস্তানে ফিরে আসছিলেন।
ইউসুফ সাঈদি জানান, অতিরিক্ত গতিতে চলা বাসটির সঙ্গে প্রথমে একটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এর কিছুক্ষণ পরই বাসটি একটি জ্বালানিবাহী ট্রাককে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে এবং বহু যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
নিহতদের মধ্যে ট্রাকের চালক, তার সহকারী, মোটরসাইকেলের চালক ও যাত্রী—এই চারজন ব্যতীত বাকি ৬৭ জনই ছিলেন বাসের যাত্রী। সাঈদি আরও জানান, দুর্ঘটনা থেকে মাত্র তিনজন বাসযাত্রী জীবিত উদ্ধার হয়েছেন।
আফগানিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা নতুন কিছু নয়। দুর্বল সড়ক অবকাঠামো, পাহাড়ি পথ এবং চালকদের অসতর্কতার কারণে দেশটিতে প্রায়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এর আগেও, গত ডিসেম্বরে একটি জ্বালানি ট্যাংকার ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে ৫২ জন নিহত হয়েছিলেন।