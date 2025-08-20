তীব্র তাপদাহে পুড়ছে ইউরোপ, স্পেনে মৃত্যু ১,১৫০ ছাড়াল

ইউরোপজুড়ে চলছে তীব্র তাপদাহ। এর মধ্যে কেবল স্পেনেই টানা ১৬ দিনের ভয়াবহ তাপপ্রবাহে ১,১০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কার্লোস তৃতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট।
প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে, ৩ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ১,১৫০ জনের বেশি মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। যা অস্বাভাবিক তাপমাত্রার প্রভাবেই ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে স্পেনের জনস্বাস্থ্য সংস্থা।
এ সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে স্পেনের মর্টালিটি মনিটরিং সিস্টেম (MoMo)–এর তথ্য, যা ঐতিহাসিক প্রবণতার সঙ্গে তুলনা করে মৃত্যুর ধরন নির্ধারণ করে। এছাড়া জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা AEMET–এর আবহাওয়াজনিত তথ্যও যুক্ত করা হয়েছে।
যদিও মোমো সরাসরি মৃত্যুর কারণ হিসেবে উচ্চ তাপমাত্রাকে নিশ্চিত করেনি। তবে এটি এমন মৃত্যুর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান দেয়, যেখানে তাপপ্রবাহ একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হয়।
এর আগের মাসে (জুলাই) একই প্রতিষ্ঠান জানিয়েছিল, স্পেনে ১,০৬০ জন অতিরিক্ত মানুষ মারা গেছে তীব্র গরমের কারণে—যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৭ শতাংশ বেশি।
আবহাওয়া ও জলবায়ুবিদদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নই বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহকে দীর্ঘস্থায়ী, অধিকতর তীব্র ও ঘনঘন করে তুলছে।