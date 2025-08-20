আলনসোর ‘অভিষেকে’ এমবাপ্পের পেনাল্টিতে মুখ রক্ষা রিয়ালের

জাবি আলনসোর কোচ হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদ অভিষেকটা হয়ে গিয়েছিল আগেই। তবে লা লিগায় এটাই ছিল তার প্রথম ম্যাচ। সে ম্যাচে কি না রিয়াল মাদ্রিদ পয়েন্ট খোয়াতেই বসেছিল! তবে শেষমেশ দলটার ত্রাতা হয়ে এসেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার একমাত্র গোলে রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে লা লিগার প্রথম ম্যাচে। মঙ্গলবার সান্তিয়াগো বের্নাবেউতে ওসাসুনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে দলটি।
গত মৌসুমের ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শ্যু জেতা ফরাসি তারকা এমবাপ্পে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করেন। ওসাসুনার ডিফেন্ডার হুয়ান ক্রুজ তাকে ফাউল করলে রেফারি পেনাল্টি দেন। সেখান থেকেই জালের দেখা পান এমবাপ্পে। তিনি শট নিয়েছিলেন ঠাণ্ডা মাথায়, বিপরীত দিকে পাঠান গোলরক্ষক সার্জিও এররেরাকে।
লা লিগায় ২০০৮ সালের পর থেকে প্রথম ম্যাচে রিয়াল হারের স্বাদ পায়নি। এবারও সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ থাকল।
লিভারপুল থেকে আসা ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড অভিষিক্ত হয়েছেন এই ম্যাচে। আরও ছিলেন নতুন সাইনিং ডিন হাউসেন আর আলভারো ক্যারেরাস। তবে চোটের কারণে খেলতে পারেননি জুড বেলিংহাম। অক্টোবর পর্যন্ত তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।
প্রথমার্ধে রিয়ালকে কয়েকবার দূরপাল্লার শটে চেষ্টা করতে হয়। হাউসেন আর এদার মিলিতাও দূরপাল্লার শট নেন। কিন্তু গোলরক্ষক এররা তা রুখে দেন। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের পাস থেকেও গোলের সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপ্পে।
শেষ পর্যন্ত ৫১ মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেন এমবাপ্পে। লা লিগায় প্রথম মৌসুমেই ৩১ গোল করেছিলেন তিনি। এবারও শুরুটা করলেন গোল দিয়ে।
দ্বিতীয়ার্ধে আলনসো মাঠে নামান আর্জেন্টাইন তরুণ ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুওনোকে। অভিষেক ম্যাচে তিনি ভালো খেললেও গোল পাননি।
ওসাসুনার পক্ষে অল্প কিছু সুযোগ আসে। আনতে বুদিমির একটি হেড বাইরে পাঠান। আর শেষ সময়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অ্যাবেল ব্রেতোনেস।
রিয়াল মাদ্রিদের জন্য এটি ছিল নতুন অধ্যায়ের সূচনা। গত মৌসুমে কার্লো আনচেলত্তির অধীনে লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ হারানোর পর নতুন কোচ আলনসোর শুরুটা হলো জয়ের মধ্য দিয়ে।