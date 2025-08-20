নির্বাচনী রোডম্যাপের খসড়া প্রস্তুত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অনুমোদন মিললেই এই খসড়া প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এ ছাড়া ১০ সেপ্টেম্বর ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশের তথ্য জানিয়েছে ইসি।
এ ছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টধারী প্রবাসীরাও ভোটার হওয়ার সুযোগ পাবেন, এমন সুযোগ রেখে ইসির পক্ষ থেকে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
কমিশনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ, তফসিল ঘোষণার আগে সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা, পোস্টার, পরিচয়পত্র মুদ্রণ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ও নির্বাচনী সরঞ্জামাদি ব্যবহার উপযোগীকরণে কমিটি গঠন করেছে ইসি।
এ ছাড়া নির্বাচনী বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম, নির্বাচনের জন্য জনবল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোটে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম যথা সময়ে শেষ করতে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। রাজনৈতিক দল প্রচারণা কীভাবে চালাবে তাও নির্ধারণ করেছে সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি।
এদিকে, এনআইডি সেবা সহজীকরণে নানা পদক্ষেপের মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রেও জটিলতা দূর হচ্ছে। ভুয়া বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের বিষয়ে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছে ইসি। তবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকারে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালুর উদ্যোগের মধ্যদিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টধারীদেরও ভোট দেয়ার সুযোগ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।