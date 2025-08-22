বিকেলে জয়ীতাদের ভারত পরীক্ষা

ভুটানকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী টুর্নামেন্টে উড়ন্ত শুরু পেয়েছে বাংলাদেশ দল। দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ভারতের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মেয়েরা।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) ভুটানের চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টায় মাঠে নামবে লাল-সবুজের মেয়েরা।
নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের পাশাপাশি জয় পেয়েছে ভারতও। প্রথম ম্যাচে নেপালকে বিধ্বস্ত করেছে তারা। তাদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে সতর্ক বাংলাদেশ।
কোচিং স্টাফদের মতে, শিরোপা জয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ভারত। তাই এই ম্যাচে আক্রমণভাগ থেকে শুরু করে রক্ষণে সর্বোচ্চটা দিতে চান বাংলাদেশের ফুটবলাররা।
টুর্নামেন্টে প্রতিটি দল একে অপরের সঙ্গে দুবার করে খেলবে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর ২৪ ও ২৭ আগস্ট নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এরপর ২৯ আগস্ট ভুটান ও ৩১ আগস্ট আবারও ভারতের বিপক্ষে খেলবে অর্পিতারা।
বয়সভিত্তিক সাফ আসরে এতদিনে মোট ৭টি শিরোপা জিতেছে জয়ীতারা, তবে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ এখনো অধরাই রয়ে গেছে। এবার সেই স্বপ্ন পূরণে এক ঝাঁক নতুন মুখ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নিয়ে এগোচ্ছে দল।