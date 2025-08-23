যে কারণে তৈরি হচ্ছে না মৌসুমী-শাবনূর-পপি-পূর্ণিমার মতো নায়িকা

দর্শক চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না বর্তমান প্রজন্মের ঢালিউড নায়িকারা। অনেক নায়িকার উত্থান ঘটলেও দর্শকদের হলমুখী করতে পারছেন না তারা।তারা ঈদসর্বস্ব কাজ করছেন। সেখানে সফলতা হাতে গোনা দুএকজনের।
বর্তমানে ঢাকাই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর নামসর্বস্ব নায়িকা কাজ করছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত জীবন ও গুঞ্জনের কারণে ইমেজ হারিয়েছেন। ফলে দর্শক চাহিদায় তারা কোনো প্রভাব ফেলতে পারছেন না। ৯০ দশকের পর্দা কাঁপানো মৌসুমী, শাবনূর, পপি, পূর্ণিমাদের মতো নায়িকা আর তৈরি হচ্ছে না। তাদের পরবর্তী যারা ছিলেন ব্যস্ত, তাদেরও সিনেমায় তেমন কোনো কাজ নেই। পাশাপাশি অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অশান্তি, বিয়ে-বিচ্ছেদসহ নানা কারণে তারা নিজেদের ক্যারিয়ার এগিয়ে নিতে পারছেন না। এ ছাড়া অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবি, শিডিউল ফাঁসানোর অভিযোগেও অনেকেই ছিটকে পড়ছেন। এর মধ্যে অনেক নায়িকা এখন পর্দায় কম হাজির হচ্ছেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে আবার নতুন উপার্জন মাধ্যম যেমন ইউটিউব ও রাজনীতি দিয়ে নিজেদের ক্যারিয়ার স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন।
বর্তমানে ঢাকাই সিনেমায় নায়িকা হিসাবে এখনো কাজ করছেন শবনম বুবলী, জয়া আহসান, অপু বিশ্বাস, নুসরাত ফারিয়া, মাহিয়া মাহী, বিদ্যা সিনহা মিম, তমা মির্জা, পূজা চেরী, প্রার্থনা ফারদিন দীঘি, ইয়ামিন হক ববি, আইরিন সুলতানা, অধরা খান, মিষ্টি জান্নাত, পরীমনি, নাটক থেকে সিনেমায় যোগ দেওয়া তাসনিয়া ফারিণ, সাবিলা নূর, মেহজাবীন চৌধুরী, নাজিফা তুষি, সাদিয়া আয়মান, নীলাঞ্জনা নীলা, মাসুমা রহমান নাবিলাসহ অনেকেই। এদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে দু-একটি সিনেমা থাকলেও, অধিকাংশই বেকার। তারা এখন নিজেদের যুক্ত করছেন ভিন্ন পেশায়।
এদিকে এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস এখন ব্যস্ত ইউটিউব কনটেন্ট নিয়ে। দীর্ঘদিন নতুন কোনো সিনেমায় দেখা যাচ্ছে না তাকে। হাতেও নেই নতুন কাজ। এ ছাড়া তার অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোও হয়েছে ফ্লপ। তাতে করে তার দর্শকপ্রিয়তা যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে এটিই প্রমাণিত। এদিকে মাহিয়া মাহী ক্যারিয়ারের শুরুতেই জ্বলে উঠেছিলেন। তিনিও রাজনীতিতে জড়িয়ে নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারলেন। আওয়ামী ঘনিষ্ঠ এ শিল্পী ৫ আগস্টের পর থেকেই আড়ালে চলে গেছেন। বর্তমানে দেশেই নেই। তাকে সর্বশেষ ‘রাজকুমার’ সিনেমায় দেখা গেছে শাকিব খানের মায়ের চরিত্রে। আওয়ামীঘেঁষা আরেক নায়িকা নুসরাত ফারিয়াও রয়েছেন ক্যারিয়ার নিয়ে বিপাকে। সম্প্রতি এক মামলায় একদিন কারাভোগও করতে হয়েছে তাকে। ৫ আগস্টপরবর্তী এ নায়িকাও আর ঘুরে দাঁড়াতে পারছেন না। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে তার একটি সিনেমা। এ ছাড়া বিতর্কিত নায়িকা পরীমনি দীর্ঘদিন পর্দায় অনুপস্থিত। প্রার্থনা ফারদিন দীঘিও নিজেকে নায়িকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না। নায়িকা দীঘির একটি সিনেমাও সুবিধা করতে পারেনি। তবে সর্বশেষ তার অভিনীত ‘জংলি’ সিনেমাটি কিছুটা আলোচনায় এসেছে। তবে এটিও তার একক নায়িকা হিসাবে অভিনীত সিনেমা নয়। পূজা চেরীও চেষ্টা করছেন নিজের ইমেজ ধরে রাখতে। কিন্তু সুযোগ পেলেও বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। টানা বেশ কয়েকটি সিনেমা ফ্লপ হয়েছে তার। সর্বশেষ গত কুরবানির ঈদে মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ‘টগর’ সিনেমাটি। এটিও ব্যর্থ হয়েছে। বিদ্যা সিনহা মিম অনেক দিন পর্দায় নেই। অন্যদের মধ্যে মিষ্টি জান্নাত কাজের চেয়ে অনলাইন দুনিয়ায় আলোচনায় থাকতে বেশি পছন্দ করেন। অধরা খান কানাডা পাড়ি দিয়েছেন। আইরিন কাজ পাচ্ছেন না। তবে কাজ দিয়ে কিছুটা আলোচনায় রয়েছে জয়া আহসান, শবনম বুবলী, তমা মির্জা, নাজিফা তুষি, ইয়ামিন হক ববি।
গত কুরবানির ঈদে মুক্তি পায় বুবলী অভিনীত ‘জংলি’ সিনেমা। এটি বেশ আলোচনায় আসে। এ ছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে এ অভিনেত্রীর আরও দুটি সিনেমা ‘সর্দার বাড়ির খেলা’ ও ‘পিনিক’। সম্প্রতি তিনি কাজ শেষ করেছেন নতুন আরও একটি সিনেমার। তমা মির্জাকে সর্বশেষ দেখা গেছে আলোচিত সিনেমা ‘দাগি’তে। এ ছাড়া তার অভিনীত আরও একটি ব্যবসাসফল সিনেমা ‘সুড়ঙ্গ’-এর সিক্যুয়াল নিয়েও তিনি রয়েছেন চর্চায়। জয়া আহসান ঢাকা-কলকাতা মিলিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন। তার একাধিক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে গত ৫ মাসে। ইয়ামিন হক ববি শেষ করেছেন একাধিক সিনেমার কাজ। বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন তিনি, ফিরেই নতুন সিনেমার কাজ শুরু করবেন বলেও জানিয়েছেন। তুষির হাতেও রয়েছে একাধিক সিনেমা।
সব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চায় নির্ভরযোগ্য নায়ক-নায়িকা নিয়ে কাজ করতে, যেন লগ্নিকৃত অর্থ ফেরত আনা সম্ভব হয়। যাদের নাম শুনে দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসবে। অভিনয়ের কারিশমা কিংবা রূপের ঝলকানিতে দর্শকদের আকৃষ্ট করবে। কিন্তু এ সময় তেমন কোনো নায়িকাই সেই সৌরভ ছড়াতে পারছে না। গুটিকয়েক নায়িকা যারা আলোচনায় আসছেন, তাদের দিয়েই তো আর ইন্ডাস্ট্রি চলবে না। ফলে দেখা দিচ্ছে নায়িকা সংকট।
মূলত উঠতি নায়িকাদের ইমেজ সংকট ও শিডিউল ফাঁসানোর মতো ঘটনায় তারা আস্থা হারাচ্ছেন।
এ পরিস্থিতিতে ঢালিউডে বাড়ছে কলকাতার নায়িকাদের উপস্থিতি এবং তাদের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ। কলকাতার অভিনেত্রীরা ইতোমধ্যেই ঢাকাই সিনেমায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছেন, যার ফলে দেশি নায়িকাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ জেগেছে।