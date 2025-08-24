টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলতে চান না মিরাজ

ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। টেস্টে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি। টি-টোয়েন্টিতেও দলের বিপদে সুযোগ পান মেহেদী হাসান মিরাজ।

তবে তার ভাবনায় এখন শুধুই টেস্ট ও ওয়ানডে। আপাতত টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে দূরে থাকতে চাইছেন ২৭ বছর বয়সি এই ডান-হাতি অলরাউন্ডার। নির্বাচকদের সঙ্গে আলোচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিরাজ।

সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে ঘরের মাঠে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মিরাজ। এশিয়া কাপের দলেও জায়গা হয়নি তার। ফলে মিরাজকে নিয়ে শুরু হয় আলোচনা।

বিসিবির বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচকদের সঙ্গে মিরাজ আলাপ করেছেন। এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে চান তিনি।

টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মিরাজ কী আলোচনা করেছেন? যুগান্তরের এমন প্রশ্নে সরাসরি উত্তর না দিলেও প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বলেন, ‘এটা আসলে আলাদা একটা ব্যাপার। বোর্ড হয়তো ভালো বলতে পারবে।’

শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এশিয়া কাপ থেকে মিরাজের বাদ পড়া নিয়ে প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘সাদা ও লাল বলে খেলার প্রভাব, আবেদন ভিন্ন। মিরাজ আমাদের টেস্ট এবং ওয়ানডের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। বিশ্ব তাকে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কারণে চেনে। দলের প্রয়োজনে তাকে অবশ্যই টি-টোয়েন্টিতে খেলতে হবে।’

