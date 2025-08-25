বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সাকিবের অনন্য রেকর্ড 

বাংলাদেশের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আবারও ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে নিজের নাম লিখলেন। ব্যাট ও বল হাতে অসাধারণ পারফরম্যান্সে রোববার (২৪ আগস্ট) সিপিএলে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে মাঠে নেমে এক অনন্য কীর্তি গড়েছেন সাকিব।
একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৭ হাজার রানের পাশাপাশি ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই টাইগার অলরাউন্ডার। ইনিংসের ১৫তম ওভারে পাকিস্তানি তারকা ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ানকে আউট করেই এই বিশেষ অর্জন ছুঁয়ে ফেলেন তিনি।
শুধু তাই নয়, সাকিব হলেন বিশ্বের পঞ্চম বোলার যিনি টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের ক্লাবে ঢুকলেন। তবে ৭ হাজার রান এবং ৫০০ উইকেট এই দুটি রেকর্ডের মালিক একমাত্র তিনিই।
ম্যাচে বল হাতে দারুণ ছিলেন সাকিব। ২ ওভার বল করে মাত্র ১১ রান দিয়ে তুলে নেন ৩ উইকেট। রিজওয়ান, কাইল মেয়ার্স ও নাভিন বিদাইসীদের সাজঘরে পাঠান সাকিব। ব্যাট হাতেও ছিলেন কার্যকর। ১৮ বল খেলে ২৫ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয় উপহার দিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি।
শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান করে সেন্ট কিটস। জবাবে, ৭ উইকেট হাতে রেখে এবং ২ বল বাকি থাকতে লক্ষ্য পূরণ করে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। ব্যাট-বলে সমান অবদান রেখে সাকিব আল হাসান ম্যাচসেরা হয়েছেন। বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন করে আবারও প্রমাণ হলো অলরাউন্ডার মানেই সাকিব আল হাসান।