বোলিং করতে না দেওয়ায় অধিনায়ককে গুলি করে হত্যা

ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ঘটলো এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। বোলিং করতে না দেওয়ায় দলের অধিনায়ককে গুলি করে হত্যা করেছে এক খেলোয়াড়।
ঘটনাটি ঘটেছে পাঞ্জাবের গুজরাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক সপ্তাহ আগে একটি প্রীতি ম্যাচে বোলিং করার সুযোগ না পেয়ে অধিনায়ক ফখর ইকবালের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন এক ক্রিকেটার। তর্কের এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ইকবালকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই নিহত হন ইকবাল।
শুধু অধিনায়ককেই নয়, গুলি করা হয় ইকবালের ভাই ও চাচাকেও। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক সপ্তাহ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে সোমবার (২৫ আগস্ট) মারা গেছেন ইকবালের ভাই। তবে চাচা এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।
এ ঘটনায় ইকবালের পরিবারসহ পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ইতোমধ্যে নিহতের পরিবার বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেছে। হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে গুজরাট পুলিশ। এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে পুরো পাকিস্তানজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।