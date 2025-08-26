ওমরাহ ভিসা নিয়ে সুখবর

সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য বড় সুখবর দিয়েছে। এখন থেকে আর মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা যাবে। এজন্য চালু করা হয়েছে নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম “নুসুক ওমরাহ” (umrah.nusuk.sa)।
গালফ নিউজের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ওয়েবসাইট ছাড়াও গুগল প্লে ও অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যাবে নুসুক অ্যাপ। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবেদনকারীরা সহজেই ই-ভিসা, হোটেল বুকিং, পরিবহন, সাংস্কৃতিক ভ্রমণসহ সব ধরনের সেবা একসঙ্গে পাবেন।
হাজীরা চাইলে সরকারি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বহুভাষিক ইন্টারফেস ব্যবহার করে তৈরি প্যাকেজ নিতে পারবেন অথবা নিজস্ব ভ্রমণপথও তৈরি করতে পারবেন। ব্যবহারকারীরা তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেজ কাস্টমাইজ করার সুযোগও পাবেন।
কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগ ধর্মীয় ভ্রমণকে ডিজিটালাইজেশনের নতুন ধাপে নিয়ে যাবে। পাশাপাশি এটি সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০-এর অংশ, যেখানে হজ ও ওমরাহকে বিশ্বজুড়ে আরও সহজলভ্য ও আধুনিক করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
নুসুক ওমরাহ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেে যেভাবে আবেদন করবেন:
. নুসুক ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
. ব্যক্তিগত বিবরণ (আইডি বা পাসপোর্ট, ফোন নম্বর, ই-মেইল, জাতীয়তা, জন্ম তারিখ) লিখুন।
. আপনার ফোন বা ই-মেইলে পাঠানো নিরাপত্তা কোড ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টটি যাচাই করুন।
. “উমরাহ পরিষেবা” নির্বাচন করুন, তারপর আপনার পছন্দের তারিখ এবং সময় নির্বাচন করুন।
. সঙ্গীদের যোগ করুন (যদি আপনি পরিবার বা বন্ধুদের সাথে ভ্রমণ করেন)।
. নির্দেশাবলি পর্যালোচনা করুন এবং শর্তাবলিতে সম্মত হন।
. একাধিক নিরাপদ বিকল্পের মাধ্যমে অনলাইনে অর্থ প্রদান সম্পূর্ণ করুন।
. কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার ই-ভিসা গ্রহণ করুন।
বিশ্বজুড়ে লাখো মুসলমানের জন্য এটি ওমরাহ যাত্রা আরও নিরাপদ, সহজ ও ঝামেলাহীন করবে।