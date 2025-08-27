জম্মু-কাশ্মিরে বৃষ্টি-ভূমিধসে ১০ জনের মৃত্যু

ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মিরে বৃষ্টি ও ভূমিধসে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সেখানকার বৈষ্ণ দেবী মন্দিরে যাওয়ার পথে প্রাণ হারিয়েছে ছয়জন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) জম্মু-কাশ্মিরের দোদা বিভাগে এসব ঘটনা ঘটে।
মন্দির কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মন্দিরে যাওয়ার পথে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধারে চেষ্টা চলছে। বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে বৈষ্ণ দেবী মন্দিরের তীর্থযাত্রা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।
স্থানীয় বিভাগীয় প্রশাসন জানায়, ভূমিধসে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। এর মধ্যে বাড়ির ছাদ ধসে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক বন্যায়।
জম্মুর অবস্থা বেশ খারাপ, কাছ থেকে পরিস্থিতি দেখতে শ্রীনগর থেকে পরবর্তী বিমানে করে জম্মুতে যাবেন বলেও জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ।
বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হওয়ায় তাওয়াই এবং রবি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে বইছে। এই কারণে কিছু এলাকায় বন্যার কবলে পড়েছে। বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলগুলো এখন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে।