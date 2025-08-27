আজ ফের নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে আজ ফের নেপালের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। আগের ম্যাচে হিমালয়কন্যারা হেরেছিল ৩-০ গোলে।
এবার লাল-সবুজের মেয়েদের লক্ষ্য তাদের হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের উপরের দিকে উঠে আসা। ভুটানের চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে ম্যাচটি।
সাফের এই বয়সভিত্তিক আসরে অংশ নিচ্ছে মাত্র চারটি দেশ। পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ না খেলায় বাকি চার দেশ ডাবল লিগ ভিত্তিতে খেলছে এবারের আসরে। প্রত্যেক দেশ অন্যদের বিপক্ষে লড়বে দুবার করে। প্রথম লেগে তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে চার দলই।
তিন ম্যাচের সবকটি জিতে নয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে ভারত। তারা ৭-০ গোলে নেপালকে, ২-০ গোলে বাংলাদেশকে এবং ৮-০ গোলে ভুানকে হারায়।
ছয় পয়েন্ট নিয়ে তার পরেই রয়েছে দুই ম্যাচে জেতা বাংলাদেশ। লাল-সবুজের মেয়েরা ৩-১ গোলে ভুটানকে এবং ৩-০ গোলে নেপালকে হারালেও একমাত্র ম্যাচে হেরেছে ভারতের কাছে।
টুর্নামেন্টে শিরোপা জেতার লক্ষ্য নিয়ে এসেছে ভারত ও বাংলাদেশ। সেভাবেই খেলে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। বাংলাদেশও চায় ফিরতি দেখায় ভারতকে হারিয়ে শিরোপা জিততে। তা অনেকটা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।
কারণ, তখন দুই দেশের পয়েন্ট সমান হলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়ন হবে ভারতই। যদিও দ্বিতীয় লেগের সব কটি (তিনটি) ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া লাল-সবুজের মেয়েদের লক্ষ্য বলে জানালেন সহকারী কোচ আবুল হোসাইন।
মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় থিম্পু থেকে তিনি বলেন, ‘প্রথম লেগে আশানুরোপ খেলতে পারেনি মেয়েরা। লক্ষ্য দ্বিতীয় লেগের সবকটি ম্যাচ জিতে শিরোপা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’
আগের দিন আরেক সহকারী কোচ মাহমুদা আক্তার বলেন, ‘প্রথম তিনটা ম্যাচ ভালোভালে শেষ করেছি আমরা। কিছু ইনজুরি ছিল, সেটা রিকভার হয়েছে। আগের ম্যাচগুলোয় ছোটখাটো যে ভুলগুলো ছিল, তা শুধরে নিয়েছে মেয়েরা। পরবর্তী সময়ে যেন সেই ভুলগুলো আর না হয়, সেই চেষ্টা থাকবে অর্পিতাদের।’