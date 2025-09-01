শুভেচ্ছা জানাতে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে এনসিপি নেতারা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গিয়ে এনসিপি নেতারা ফুল দিয়ে এই শুভেচ্ছা জানান।
এসময় এনসিপির পক্ষ থেকে দেওয়া ফুলের শুভেচ্ছা নেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শামান্তা শারমিন এবং আরিফুর ইসলাম আরিফসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।