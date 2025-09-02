জাতীয় পার্টি ফ্যাসিবাদের সহায়ক: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় জাতীয় পার্টি সব ধরনের সাহায্য করেছে এবং যারা ফ্যাসিবাদকে সহায়তা করেছে, তাদের আইনানুযায়ী বিচারের আওতায় আনা উচিত।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
রিজভী বলেন, যারা ফ্যাসিবাদের অনুসারী, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বিএনপির নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। গণতান্ত্রিক দেশে যে কেউ অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলার বা সমালোচনা করার অধিকার রাখে। তবে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরের ওপর হামলা ন্যক্কারজনক।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারেক রহমানকে কারাগারে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে পরাভূত করা।