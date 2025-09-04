হাসিনা-কামালের মামলায় রাজসাক্ষী মামুনের জেরা আজ

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অবশিষ্ট জেরা করবেন আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর)।
বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারিক প্যানেলে তার জেরা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর এই মামলার আসামি থেকে রাজসাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন সাবেক আইজিপি মামুন। জবানবন্দিতে তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পুলিশে রাজনৈতিক প্রভাব ও গ্রুপিংয়ের কথা তুলে ধরেন।
তিনি আরও জানান, শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের নির্দেশে জুলাই-আগস্টে গণহত্যা চালানো হয়েছিল। এই জঘন্য অপরাধে নিজের দায় স্বীকার করে তিনি শহীদ ও আহত পরিবারসহ দেশবাসীর কাছে এবং ট্রাইব্যুনালের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।
চৌধুরী মামুনসহ এখন পর্যন্ত মোট ৩৬ জন সাক্ষী এই মামলায় জবানবন্দি দিয়েছেন। সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালসহ গণহত্যায় জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।